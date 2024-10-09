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Во Львовской области в недостройке взорвалась граната — есть погибшие

9 октября 2024 13:54
Карина Приходько - Редактор
В недострой на Львовщине из-за взрыва гранаты погибли два человека
Недостройка, где произошел взрыв. Фото: Нацполиция
Карина Приходько - Редактор

В Самборском районе Львовской области в недостройке взорвалась граната. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области в среду, 9 октября.

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Правоохранители установили, что 8 октября около 13:00 в недостроенном доме, расположенном в одном из сел Самборского района, произошел взрыв.

На место прибыли следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники и сотрудники других служб полиции Львовщины.

В одной из комнат дома правоохранители обнаружили тело владельца — 40-летнего местного жителя, без признаков жизни. Они установили, что он погиб в результате взрыва гранаты, которую сам и взорвал.

По этому факту правоохранители начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) с примечанием "самоубийство", а также по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают происхождение боеприпаса.

Кроме того, в другой комнате дома обнаружили тело 38-летнего односельчанина погибшего без признаков жизни и без признаков насильственной смерти. Установлено, что вместе с владельцем недостройки несколько дней подряд распивали спиртное.

Отмечается, что по этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "естественная смерть".

Напомним, в Харькове мужчина нашел гранаты и решил их продать по 3000 гривен за каждую. За это он проведет за решеткой три года.

Также мы сообщали, что в Одессе пьяный мужчина пытался ограбить магазин и угрожал кассирше гранатой.

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