Поблизу Львова сталася стрілянина в селищі Рудно

Прострілене вікно машини. Фото: Нацполіція України

У селищі Рудно поблизу Львова сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь у бік автомобіля групи оповіщення ТЦК. Стало відомо, чи є жертви внаслідок інциденту.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Рудно стріляли по машині ТЦК

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Факт стрілянини підтвердили власні джерела у правоохоронних органах. Речниця поліції Львівської області Аліна Подрейко повідомила, що інформації про поранених немає.

За її словами, після інциденту правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію для встановлення всіх обставин події та особи стрільця.

Також стало відомо, що водій автомобіля Volkswagen Passat здійснив кілька пострілів по Volkswagen Transporter, після чого залишив місце події.

За наданою інформацією, після стрілянини зловмисник поїхав у невідомому напрямку. Даних про постраждалих унаслідок інциденту немає. Правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події та особи стрільця.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років. Наразі підозрюваного розшукують.

