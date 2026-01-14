Видео
Україна
Главная Львов На Львовщине в Рудном стреляли в авто группы ТЦК — что известно

На Львовщине в Рудном стреляли в авто группы ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 13:20
Вблизи Львова произошла стрельба в поселке Рудно
Простреленное окно машины. Фото: Нацполиция Украины

В поселке Рудно вблизи Львова произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь в сторону автомобиля группы оповещения ТЦК. Стало известно, есть ли жертвы в результате инцидента.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

В Рудно стреляли по машине ТЦК

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Факт стрельбы подтвердили собственные источники в правоохранительных органах. Пресс-секретарь полиции Львовской области Алина Подрейко сообщила, что информации о раненых нет.

По ее словам, после инцидента правоохранители начали специальную полицейскую операцию для установления всех обстоятельств происшествия и личности стрелка.

Также стало известно, что водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил несколько выстрелов по Volkswagen Transporter, после чего покинул место происшествия.

По предоставленной информации, после стрельбы злоумышленник уехал в неизвестном направлении. Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Правоохранители работают над установлением всех обстоятельств происшествия и личности стрелка.

По данному факту открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Сейчас подозреваемого разыскивают.

Напомним, недавно в Днепре произошло ножевое нападение на работников ТЦК.

А сегодня в Киеве задержали мужчину, который взорвал гранату в хостеле из-за ссоры.

стрельба полиция Львовская область ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
