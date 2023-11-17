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На Львівщині ухилянт заявив, що має доглядати бабусю і не піде на фронт

17 листопада 2023 10:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Львівщині ухилянт заявив, що має доглядати бабусю і не піде на фронт
Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Львівщині до трьох років позбавлення волі засудили військовозобов’язаного. Чоловік відмовився від мобілізації через нібито необхідність догляду за бабусею. Сам він запевняє, що праціники територіального центру комплектування та соціальної підтримки забрали його "добровільно-примусово" просто з вулиці.

Про це розповіли в OBOZ.UA.

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Фрагмент з судового вироку. Фото: ЄРДР

Чоловік проігнорував вручену повістку

27 травня 2023 року вказаний громадянин України пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в ЗСУ під час воєнного стану. На 29 травня йому вручили повістку, однак він не з’явився до ТЦК.

На суді чоловік заявив, що раніше в ТЦК його затягнули ледь не силоміць. Мовляв, коли 27 травня ішов вулицею, а біля нього зупинилося авто з військовими та "довільно-примусово" повезло його до терцентру, де він за "15 хвилин пройшов ВЛК".

За словами обвинувачуваного, годину потому він отримав повістку і повинен був знову прийти до ТЦК через пару днів. Проте не зробив цього, бо його "мама хворіє на цукровий діабет", а сам він ще "доглядає за бабусею".

вирок
Фрагмент вироку суду. Фото: ЄРДР

Заявив, що не маю наміру захищати Вітчизну

На суді чоловік підкреслив, що не бажає захищати країну як військовослужбовець, а ще просив не карати його суворо.

Однак суд цього прохання обвинуваченого не задовольнив, вважаючи, що воно мало би "виражатися в його бажанні виправити наслідки свого вчинку та бути готовим понести покарання".

"На уточнювальні запитання судді-голови про мотиви відмови від виконання обов’язку про захист Вітчизни обвинувачений повідомив, що не має наміру йти служити і опікунство щодо матері чи бабусі не оформляв, жодного доказу щодо утримання матері чи бабусі обвинуваченим не надано", — вказано у вироку.

Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав чоловіка винним і засудив його до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми розповідали, що у Волинській області викрили правоохоронця, який незаконно займався перетином кордону для ухилянтів, які виїжджали під виглядом людей з інвалідністю. Наразі його затримано.

Нагадуємо, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.

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