На Львовщине уклонист заявил, что должен ухаживать за бабушкой и не пойдет на фронт

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook

Во Львовской области к трем годам лишения свободы приговорили военнообязанного. Мужчина отказался от мобилизации из-за якобы необходимости ухода за бабушкой. Сам он уверяет, что работники территориального центра комплектования и социальной поддержки забрали его "добровольно-принудительно" прямо с улицы.

Об этом рассказали в OBOZ.UA.

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Фрагмент из судебного приговора. Фото: ЕРДР

Мужчина проигнорировал врученную повестку

27 мая 2023 указанный гражданин Украины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к службе в ВСУ во время военного положения. 29 мая ему вручили повестку, однако он не явился в ТЦК.

На суде мужчина заявил, что ранее в ТЦК его затащили чуть ли не насильно. Мол, когда 27 мая шел по улице, а возле него остановилось авто с военными и "произвольно-принудительно" повезло его в терцентр, где он за "15 минут прошел ВВК".

По словам обвиняемого, через час он получил повестку и должен был снова прийти в ТЦК через пару дней. Однако не сделал этого, потому что его "мама болеет сахарным диабетом", а сам он еще "ухаживает за бабушкой".

Фрагмент приговора суда. Фото: ЕРДР

Заявил, что не намерен защищать Отчизну

На суде мужчина подчеркнул, что не желает защищать страну как военнослужащий, а еще просил не наказывать его строго.

Однако суд этой просьбы обвиняемого не удовлетворил, считая, что она должна "выражаться в его желании исправить последствия своего поступка и быть готовым понести наказание".

"На уточняющие вопросы судьи-председателя о мотивах отказа от исполнения обязанности о защите Отчизны обвиняемый сообщил, что не намерен идти служить и опекунство в отношении матери или бабушки не оформлял, никакого доказательства содержания матери или бабушки обвиняемым не предоставлено", — указано в приговоре.

Стрыйский горрайонный суд Львовщины признал мужчину виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Волынской области разоблачили правоохранителя, который незаконно занимался пересечением границы для уезжающих под видом людей с инвалидностью. Сейчас он задержан.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.