На Львівщині в будинку виявили тіла п'ятьох людей: що сталося

Будинок загиблих людей у Львівській області. Фото: t.me/lviv_region_poluce

У вечірні години суботи, 7 жовтня, у приватному будинку у селі Семенівка Львівської області було виявлено тіла п'ятьох людей. Попередньо причиною їхньої смерті стало отруєння чадним газом.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

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Згідно з інформацією від місцевих правоохоронних органів, близько 20:00 виявлено тіла п'ятьох мешканців села — жінок, яким було 29, 53 та 75 років, та чоловіків, вік яких становив 33 та 57 років.

До того ж двох маленьких хлопчиків із цієї сім'ї, віком сім і дев'ять років, було доставлено до лікарні, перебуваючи в критичному стані, з початковим вердиктом "отруєння вуглекислим газом".

Представники поліції підтвердили ЗМІ, що всі загиблі були членами однієї родини та проживали у вказаному будинку. Сусіди стали тими, хто повідомив про трагедію у поліції.

"Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення поліції Львівщини. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що на фронті знайшли мертвим британського добровольця Джордана Чедвіка, який воював за Україну у війні проти РФ. Тіло воїна лежало у водоймі, а руки були пов'язані за спиною.