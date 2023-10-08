Во Львовской области в доме обнаружили тела пятерых людей: что произошло

Дом погибших людей во Львовской области. Фото: t.me/lviv_region_poluce

В вечерние часы субботы, 7 октября, в частном доме в селе Семеновка Львовской области были обнаружены тела пятерых людей. Предварительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Согласно информации от местных правоохранительных органов, около 20:00 обнаружены тела пятерых жителей села — женщин, которым было 29, 53 и 75 лет, и мужчин, возраст которых составлял 33 и 57 лет.

К тому же, два маленьких мальчика из этой семьи, возрастом семь и девять лет, были доставлены в больницу, находясь в критическом состоянии, с первоначальным вердиктом "отравление углекислым газом".

Представители полиции подтвердили СМИ, что все погибшие были членами одной семьи и проживали в указанном доме. Соседи стали теми, кто сообщил о трагедии в полиции.

"Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, что на фронте нашли мертвым британского добровольца Джордана Чедвика, воевавшего за Украину в войне против РФ. Тело воина лежало в водоеме, а руки были связаны за спиной.