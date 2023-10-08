Во Львовской области в доме обнаружили тела пятерых людей: что произошло
В вечерние часы субботы, 7 октября, в частном доме в селе Семеновка Львовской области были обнаружены тела пятерых людей. Предварительно, причиной их смерти стало отравление угарным газом.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
Что известно про трагедию во Львовской области
Согласно информации от местных правоохранительных органов, около 20:00 обнаружены тела пятерых жителей села — женщин, которым было 29, 53 и 75 лет, и мужчин, возраст которых составлял 33 и 57 лет.
К тому же, два маленьких мальчика из этой семьи, возрастом семь и девять лет, были доставлены в больницу, находясь в критическом состоянии, с первоначальным вердиктом "отравление углекислым газом".
Представители полиции подтвердили СМИ, что все погибшие были членами одной семьи и проживали в указанном доме. Соседи стали теми, кто сообщил о трагедии в полиции.
"Предварительно установлено, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом", — говорится в сообщении.
Напомним, что на фронте нашли мертвым британского добровольца Джордана Чедвика, воевавшего за Украину в войне против РФ. Тело воина лежало в водоеме, а руки были связаны за спиной.