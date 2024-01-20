На Львівщині в лікарні з'явилося укриття, в якому можна проводити операції

Укриття на Львівщині. Фото: ОВА

У Львівській області у Новояворівську в одній з лікарень провели ремонт укриття. Тепер у ньому можна навіть проводити операції.

Про це повідомляє ОВА.

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Так, у Новояворівській лікарні імені Юрія Липи тепер функціонує оновлене укриття — там зробили ремонт підвалу, встановили вентиляцію й освітлення та провели водопостачання. Також облаштували ще декілька санвузлів.

Укриття в лікарні Новояворівська. Фото: ОВА

Зазначається, що укриття устаткували усім необхідним згідно зі стандартами, тому в разі необхідності проведення хірургічного втручання є спеціально облаштоване місце, де можна проводити такі маніпуляції.

Укриття в лікарні Новояворівська. Фото: ОВА

Крім того, є декілька аварійних виходів. Також укриття оснащене пандусами, які забезпечують доступ для людей з інвалідністю.

Воно доступне для мешканців з ближніх будинків — у разі небезпеки люди можуть убезпечити себе від обстрілів та інших небезпек.

Укриття в лікарні Новояворівська. Фото: ОВА

Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Також ми писали, що у Кривому Розі поліція викрила чиновницю районної ради, яка брала "відкати" за проведення ремонту бомбосховищ в навчальних закладах міста. Жінку було затримано після того, як вона отримала черговий транш.