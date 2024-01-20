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На Львовщине в больнице появилось укрытие, в котором можно проводить операции

20 января 2024 14:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине в больнице появилось укрытие, в котором можно проводить операции
Укрытие во Львовской области. Фото: ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области в Новояворовске в одной из больниц провели ремонт укрытия. Теперь в нем можно даже проводить операции.

Об этом сообщает ОВА.

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Укрытие в больнице во Львовской области

Так, в Новояворовской больнице имени Юрия Липы теперь функционирует обновленное укрытие — там произвели ремонт подвала, установили вентиляцию и освещение и провели водоснабжение. Также обустроили еще несколько санузлов.

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Укрытие в больнице Новояворовска. Фото: ОВА

Отмечается, что укрытие было оснащено всем необходимым согласно стандартам, поэтому в случае необходимости проведения хирургического вмешательства есть специально обустроенное место, где можно проводить такие манипуляции.

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Укрытие в больнице Новояворовска. Фото: ОВА

Кроме того, есть несколько аварийных выходов. Также укрытие оснащено пандусами, обеспечивающими доступ для людей с инвалидностью.

Оно доступно жителям из ближних домов — в случае опасности люди могут обезопасить себя от обстрелов и других опасностей.

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Укрытие в больнице Новояворовска. Фото: ОВА

Напомним, что в городе Подольск Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Кривом Роге полиция разоблачила чиновницу районного совета, которая брала "откаты" за проведение ремонта бомбоубежищ в учебных заведениях города. Женщина была задержана после того, как она получила очередной транш.

ремонт
больницы
Львовская область
война в Украине
укрытия

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