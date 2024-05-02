На Львівщині в українця вилучили мікроавтобус через 130 пачок сигарет

Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

На Львівщині прикордонники та митники виявили спробу контрабанди сигарет у 31-річного українця, який намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок цигарок. Чоловік намагався приховати контрабанду у спеціально виготовленому тайнику у багажному відділенні мікроавтобуса Mercedes.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у Facebook в четвер, 2 травня.

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Спробу контрабанди помітили прикордонники та працівники митниці в пункті пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні. Водій обрав смугу "зелений коридор" та заявив, що перевозить особисті речі, але під час огляду мікроавтобуса виявили приховані сигарети.

Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook 1 / 4

За фактом контрабанди складено протокол, а сигарети та автомобіль вилучено до рішення суду. Сума оцінки майна встановлюється. Справу розглядатиме суд.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше повідомлялось, що на кордоні з Румунією закарпатські митники зупинили авто. У ньому було виявлено хитромудрі схованки з сигаретами.

Також ми розповідали, що іноземець в Одесі організував незаконний бізнес з виробництва підробленого одягу світових брендів. Товар продавали по всій Україні, проте бізнес довелось припинити — детективи викрили цех, наразі причетним загрожуватиме кримінальна відповідальність.