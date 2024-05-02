На Львівщині в українця вилучили мікроавтобус через 130 пачок сигарет
На Львівщині прикордонники та митники виявили спробу контрабанди сигарет у 31-річного українця, який намагався незаконно вивезти до Польщі 130 пачок цигарок. Чоловік намагався приховати контрабанду у спеціально виготовленому тайнику у багажному відділенні мікроавтобуса Mercedes.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України у Facebook в четвер, 2 травня.
Конфіскація мікроавтобуса через контрабанду
Спробу контрабанди помітили прикордонники та працівники митниці в пункті пропуску "Шегині", що на українсько-польському кордоні. Водій обрав смугу "зелений коридор" та заявив, що перевозить особисті речі, але під час огляду мікроавтобуса виявили приховані сигарети.
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Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
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Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
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Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
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Вилучені сигарети на митниці. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook
За фактом контрабанди складено протокол, а сигарети та автомобіль вилучено до рішення суду. Сума оцінки майна встановлюється. Справу розглядатиме суд.
Нагадаємо раніше повідомлялось, що на кордоні з Румунією закарпатські митники зупинили авто. У ньому було виявлено хитромудрі схованки з сигаретами.
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