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Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет

2 мая 2024 18:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Львовщине у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет
Изъятые сигареты на таможне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Во Львовской области пограничники и таможенники обнаружили попытку контрабанды сигарет у 31-летнего украинца, который пытался незаконно вывезти в Польшу 130 пачек сигарет. Мужчина пытался скрыть контрабанду в специально изготовленном тайнике в багажном отделении микроавтобуса Mercedes.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины в Facebook в четверг, 2 мая.

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Попытку контрабанды заметили пограничники и работники таможни в пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. Водитель выбрал полосу "зеленый коридор" и заявил, что перевозит личные вещи, но при осмотре микроавтобуса обнаружили скрытые сигареты.

  • Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет - фото 1
    Изъятые сигареты на таможне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook
  • Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет - фото 2
    Изъятые сигареты на таможне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook
  • Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет - фото 3
    Изъятые сигареты на таможне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook
  • Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет - фото 4
    Изъятые сигареты на таможне. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница / Facebook
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По факту контрабанды составлен протокол, а сигареты и автомобиль изъяты до решения суда. Сумма оценки имущества устанавливается. Дело будет рассматривать суд.

Во Львовской области у украинца изъяли микроавтобус из-за 130 пачек сигарет - фото 5
Сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Румынией закарпатские таможенники остановили авто. В нем были обнаружены хитроумные тайники с сигаретами.

Также мы рассказывали, что иностранец в Одессе организовал незаконный бизнес по производству поддельной одежды мировых брендов. Товар продавали по всей Украине, однако бизнес пришлось прекратить — детективы разоблачили цех, причастным грозит уголовная ответственность.

граница
сигареты
Львовская область
пограничники
таможня

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