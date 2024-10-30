На Львівщині судили вчителя за керування авто у нетверезому стані

Свято першого дзвоника. Фото: Перший Житомирський

На Львівщині судили вчителя за керування автомобілем у нетверезому стані. Освітянин зізнався, що пив алкоголь з колегою після урочистої лінійки присвяченій Дню знань, але заперечив, що керував транспортним засобом.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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У Жовківському районному суді розгляди справу вчителя школи з села Артасів Львівської області, який керував автомобілем перебуваючи у нетверезому стані. Інцидент трапився у селі Зашків, 2 вересня. Правоохоронці встановили, що у крові вчителя було 2,14 проміле алкоголю, що у 11 разів перевищує допустиму норму.

Вчитель зізнався у суді, що справді випив пляшку горілки після урочистостей в школі разом з колегою. Після цього його побачив директор школи та заявив, що підвезе чоловіка на його ж машині, оскільки не хотів, щоб той сів за кермо п'яним. Освітянин переконував в суді, що не сідав сам за кермо. Він був лише пасажиром, тоді як водієм був директор.

Далі за його словами сталось непорозуміння між ним та поліцейськими. Мовляв, директор вийшов з авто на заправці, оскільки закінчився бензин. Чоловік залишився чекати його в машині, але вийшов через деякий час з неї. Ймовірно, він втратив свідомість, бо не пам'ятає, що сталося далі. Пригадав лише те, що біля нього були якісь посторонні особи, які викликали поліцію та стверджував, що автомобілем керував не він.

Поліцейські запитали куди він їде, на що вчитель відповів, що додому, маючи на увазі, що його підвезуть, а не те, що він самотужки керує авто.

Попри свідчення чоловіка, докази його вини знайшли на відеозаписах, де він кілька разів ствердив патрульним, що керував машиною.

Відтак суддя визнав винним вчителя й призначив йому покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік. Також порушник має сплатити 606 грн судового збору.

Нагадаємо, на Львівщині засудили двох чоловіків-учасників банди, які прикидалися працівниками ТЦК та вимагали в ухилянтів хабарі. А на Сумщині обирали покарання для чоловіка, який проспав та не прийшов до ТЦК на вимогу.