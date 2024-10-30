На Львовщине судили учителя за вождение в нетрезвом состоянии

Праздник первого звонка. Фото: Первый Житомирский

Во Львовской области судили учителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Педагог признался, что пил алкоголь с коллегой после торжественной линейки посвященной Дню знаний, но возразил, что управлял транспортным средством.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

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В Жовковском районном суде рассмотрели дело учителя школы из села Артасов Львовской области, который управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. Инцидент произошел в селе Зашкив, 2 сентября. Правоохранители установили, что в крови учителя было 2,14 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму.

Учитель признался в суде, что выпил бутылку водки после торжеств в школе вместе с коллегой. После этого его увидел директор школы и заявил, что подвезет мужчину на его же машине, поскольку не хотел, чтобы тот сел за пьяный руль. Педагог убеждал в суде, что не садился сам за руль. Он был только пассажиром, в то время как водителем был директор.

Далее, по его словам, произошло недоразумение между ним и полицейскими. Мол, директор вышел из авто на заправке, поскольку кончился бензин. Мужчина остался ждать его в машине, но вышел спустя некоторое время из нее. Вероятно, он потерял сознание, потому что не помнит, что произошло дальше. Вспомнил только то, что возле него были какие-то посторонние лица, вызвавшие полицию и он утверждал, что автомобилем управлял не он.

Полицейские спросили, куда он едет, на что учитель ответил, что домой, имея в виду, что его подвезут, а не то, что он самостоятельно управляет автомобилем.

Несмотря на показания мужчины, доказательства его вины нашли на видеозаписях, где он несколько раз подтвердил патрульным, управлявшим машиной.

Судья признал виновным учителя и назначил ему наказание в размере 17 тыс. грн штрафа с лишением водительских прав в год. Также нарушитель должен уплатить 606 грн судебного сбора.

Напомним, во Львовской области осудили двух мужчин-участников банды, которые притворялись работниками ТЦК и требовали у уклонистов взятки. А в Сумской области выбирали наказание для мужчины, который проспал и не пришел в ТЦК по требованию.