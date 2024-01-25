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На Львівщині вибухнула граната — є поранені

25 січня 2024 13:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині вибухнула граната — є поранені
Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Червонограді Львівської області неподалік кладовища стався вибух гранати. Поранення отримали двоє чоловіків 25 та 27 років.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

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Що відомо про вибух

Правоохоронці розповіли, що сьогодні зранку близько 06:30 отримали дзвінок про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди. 

  • Кільце від гранати. Фото: Нацполіція
  • Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
  • Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
  • Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
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"За попередньою інформацією, тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років — вони госпіталізовані. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли", — йдеться у повідомленні.

Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

Правоохоронці вкотре нагадують та закликають — виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її, щоб не постраждали інші люди.

Нагадаємо, нещодавно у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця. 

зброя
вибух
поліція
Львівська область
граната
поранення

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