На Львівщині вибухнула граната — є поранені
Сьогодні у Червонограді Львівської області неподалік кладовища стався вибух гранати. Поранення отримали двоє чоловіків 25 та 27 років.
Про це повідомили в поліції Львівської області.
Що відомо про вибух
Правоохоронці розповіли, що сьогодні зранку близько 06:30 отримали дзвінок про вибух, що стався неподалік кладовища у місті Червоноград. Також у повідомленні було вказано, що внаслідок вибуху травмовані люди.
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Кільце від гранати. Фото: Нацполіція
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Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
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Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
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Правоохоронці на місці події. Фото: Нацполіція
"За попередньою інформацією, тілесні ушкодження внаслідок вибуху отримали двоє мешканців райцентру віком 25 та 27 років — вони госпіталізовані. Також попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок необережного поводження чоловіків з ручною гранатою, яку, за їх словами, вони знайшли", — йдеться у повідомленні.
Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.
Правоохоронці вкотре нагадують та закликають — виявивши небезпечний чи підозрілий предмет, особливо якщо він ззовні схожий на гранату, міну, артилерійський снаряд чи інший боєприпас, у жодному разі не розглядайте його зблизька, не беріть у руки та не переміщуйте. Негайно повідомте про знахідку на оперативну лінію 102 та постарайтесь огородити її, щоб не постраждали інші люди.
Нагадаємо, нещодавно у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця.
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