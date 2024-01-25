Во Львовской области взорвалась граната — есть раненые

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция

Сегодня в Червонограде Львовской области возле кладбища произошел взрыв гранаты. Ранения получили двое мужчин 25 и 27 лет.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

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Что известно о взрыве

Правоохранители рассказали, что сегодня утром около 06:30 получили звонок о взрыве, произошедшем недалеко от кладбища в городе Червоноград. Также в сообщении было указано, что в результате взрыва травмированы люди.

Кольцо из гранаты. Фото: Нацполиция

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Нацполиция 1/4 _ 4

"По предварительной информации, телесные повреждения в результате взрыва получили двое жителей райцентра в возрасте 25 и 27 лет — они госпитализированы. Также предварительно установлено, что взрыв произошел в результате неосторожного обращения мужчин с ручной гранатой, которую, по их словам, они нашли", — говорится в сообщении.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство за небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители еще раз напоминают и призывают — обнаружив опасный или подозрительный предмет, особенно если он извне похож на гранату, мину, артиллерийский снаряд или другой боеприпас, ни в коем случае не рассматривайте его вблизи, не берите в руки и не перемещайте. Немедленно сообщите о находке на оперативную линию 102 и постарайтесь оградить ее, чтобы другие люди не пострадали.

Напомним, недавно в Мукачево охранник частного дома Закарпатского депутата нажал "тревожную кнопку", поскольку услышал взрывы во дворе. После приезда полиции на место происшествия выяснилось, что неизвестный бросил гранату на территорию чиновника.