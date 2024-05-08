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На Львівщині вибухнула граната — що відомо

8 травня 2024 22:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Львівщині вибухнула граната — що відомо
Медики працюють на місці події. Фото: dro_live/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 8 травня, з’явилася інформація про вибух, що стався на одній з вулиць міста Борислав у Львівській області. За попередньою інформацією, там детонувала граната.

Про це повідомило видання LVIV.MEDIA у середу, 8 травня.

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Ввечері 8 травня, близько 20:50, у центрі Борислава на вулиці Івасюка стався трагічний інцидент, в результаті якого 25-річний чоловік помер через вибух гранати.

За інформацією LVIV.MEDIA, подію підтвердили у Дрогобицькому районному відділенні поліції. Медичні працівники швидкої допомоги були першими, хто повідомив поліцію про нещасний випадок.

Внаслідок вибуху у чоловіка відірвало частини тіла. На місці події працюють слідчі, але поки що подробиці інциденту залишаються невідомими.

Нагадаємо, на вулицях Києва місцеві знайшли снаряд та гранату. Інциденти сталися в Оболонському та Деснянському районах. 

Раніше у Миколаївській області чоловік не звернув увагу на попередження про мінну небезпеку та вирішив прогулятися біля узбережжя лиману. Не помітивши міну, він підірвався на ній.  

Також у місті Куп'янськ Харківської області стався трагічний випадок — на особистому городі на міні підірвався чоловік. Поліція встановлює обставини цієї події, яка призвела до загибелі чоловіка.

вибух
поліція
Львівська область
граната
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міна

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