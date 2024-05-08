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На Львовщине взорвалась граната — что известно

8 мая 2024 22:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
На Львовщине взорвалась граната — что известно
Медики работают на месте происшествия. Фото: dro_live/Telegram
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В среду, 8 мая, появилась информация о взрыве, произошедшем на одной из улиц города Борислав во Львовской области. По предварительной информации, там детонировала граната.

Об этом сообщило издание LVIV.MEDIA в среду, 8 мая.

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Вечером 8 мая, около 20:50, в центре Борислава на улице Ивасюка произошел трагический инцидент, в результате которого 25-летний мужчина скончался из-за взрыва гранаты.

По информации LVIV.MEDIA, событие подтвердили в Дрогобычском районном отделении полиции. Медицинские работники скорой помощи были первыми, кто сообщил полиции о несчастном случае.

В результате взрыва у мужчины оторвало части тела. На месте происшествия работают следователи, но пока подробности инцидента остаются неизвестными.

Напомним, на улицах Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Ранее в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, он взорвался на ней.

Также в городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай — на личном огороде на мине взорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.

взрыв
полиция
Львовская область
граната
боеприпасы
мина

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