На Львовщине взорвалась граната — что известно
В среду, 8 мая, появилась информация о взрыве, произошедшем на одной из улиц города Борислав во Львовской области. По предварительной информации, там детонировала граната.
Об этом сообщило издание LVIV.MEDIA в среду, 8 мая.
Взрыв в Бориславе
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Вечером 8 мая, около 20:50, в центре Борислава на улице Ивасюка произошел трагический инцидент, в результате которого 25-летний мужчина скончался из-за взрыва гранаты.
По информации LVIV.MEDIA, событие подтвердили в Дрогобычском районном отделении полиции. Медицинские работники скорой помощи были первыми, кто сообщил полиции о несчастном случае.
В результате взрыва у мужчины оторвало части тела. На месте происшествия работают следователи, но пока подробности инцидента остаются неизвестными.
Напомним, на улицах Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.
Ранее в Николаевской области мужчина не обратил внимание на предупреждение о минной опасности и решил прогуляться у побережья лимана. Не заметив мину, он взорвался на ней.
Также в городе Купянск Харьковской области произошел трагический случай — на личном огороде на мине взорвался мужчина. Полиция устанавливает обстоятельства этого события, повлекшее гибель мужчины.
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