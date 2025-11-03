Відео
Україна
Головна Львів На Львівщині вибухнув предмет — діти отримали хімічні опіки

На Львівщині вибухнув предмет — діти отримали хімічні опіки

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:49
Оновлено: 12:55
На Львівщині вибухнув невідомий предмет — постраждали діти
Автомобіль швидкої допомоги. Фото: УНІАН

У Львівській області вибухнув невідомий предмет. Внаслідок інциденту троє дітей отримали хімічні опіки.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у Facebook у понеділок, 3 листопада.

Читайте також:

Вибух невідомого предмета на Львівщині

Правоохоронці встановили, що 2 листопада близько 17:20 надійшло повідомлення, що троє 14-річних дітей отримали хімічні опіки легкого ступеня.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний житель Львівського району запросив у гості своїх однолітків зі Львова. Під час їхнього дозвілля пролунав вибух, діти отримали легкі травми", — йдеться у повідомленні.

Підліткам надали медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція встановлює обставини події, а також вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Допис поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. Крім того, є поранені.

А влітку в Одеській області відпочивальники зайшли у море в заборонених місцях та підірвалися на вибухонебезпечних предметах.

діти підлітки вибух поліція Львівська область
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
