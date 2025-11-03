На Львовщине взорвался неизвестный предмет — пострадали дети

Автомобиль скорой помощи. Фото: УНИАН

Во Львовской области взорвался неизвестный предмет. В результате инцидента трое детей получили химические ожоги.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook в понедельник, 3 ноября.

Реклама

Читайте также:

Взрыв неизвестного предмета на Львовщине

Правоохранители установили, что 2 ноября около 17:20 поступило сообщение, что трое 14-летних детей получили химические ожоги легкой степени.

"Как предварительно установили правоохранители, 14-летний житель Львовского района пригласил в гости своих сверстников из Львова. Во время их досуга прогремел взрыв, дети получили легкие травмы", — говорится в сообщении.

Подросткам оказали медицинскую помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, а также решается вопрос о правовой квалификации.

Пост полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, на Харьковщине произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Кроме того, есть раненые.

А летом в Одесской области отдыхающие зашли в море в запрещенных местах и подорвались на взрывоопасных предметах.