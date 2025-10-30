Відео
Головна Львів На Львівщині від обстрілів постраждали критичні об'єкти

На Львівщині від обстрілів постраждали критичні об'єкти

Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:49
Оновлено: 10:49
На Львівщині пошкоджено два енергооб’єкти після ракетного удару
Пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч на 30 жовтня Львівщина зазнала російського комбінованого повітряно-ракетного удару. Унаслідок нього пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Читайте також:

У Львівській області під атаку РФ потрапило два критичні об'єкти

За його словами, атака стала частиною масштабного обстрілу енергетичних об’єктів по всій Україні. Через наслідки ударів у всіх областях, зокрема й на Львівщині, запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

"Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — закликав Козицький.

Над відновленням роботи пошкоджених об’єктів уже працюють аварійні бригади. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію та мінімізувати тривалість відключень.

Нагадаємо, в ДТЕК підтвердили атаки РФ на теплоелектростанції. Внаслідок атак в Україні вводили екстрені, а потім стабілізаційні відключення електроенергії.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
