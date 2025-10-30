На Львівщині пошкоджено два енергооб’єкти після ракетного удару

Пожежа. Фото ілюстративне: ДСНС України

У ніч на 30 жовтня Львівщина зазнала російського комбінованого повітряно-ракетного удару. Унаслідок нього пошкоджено два об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, атака стала частиною масштабного обстрілу енергетичних об’єктів по всій Україні. Через наслідки ударів у всіх областях, зокрема й на Львівщині, запроваджено графіки погодинних відключень електроенергії.

"Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — закликав Козицький.

Над відновленням роботи пошкоджених об’єктів уже працюють аварійні бригади. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати ситуацію та мінімізувати тривалість відключень.

Нагадаємо, в ДТЕК підтвердили атаки РФ на теплоелектростанції. Внаслідок атак в Україні вводили екстрені, а потім стабілізаційні відключення електроенергії.