Видео

На Львовщине от обстрелов пострадали критические объекты

Дата публикации 30 октября 2025 10:49
обновлено: 11:26
На Львовщине повреждены два энергообъекта после ракетного удара
Пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В ночь на 30 октября Львовская область подверглась российскому комбинированному воздушно-ракетному удару. В результате него повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Во Львовской области под атаку РФ попали два критических объекта

По его словам, атака стала частью масштабного обстрела энергетических объектов по всей Украине. Из-за последствий ударов во всех областях, в том числе и на Львовщине, введены графики почасовых отключений электроэнергии.

"Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", — призвал Козицкий.

Над восстановлением работы поврежденных объектов уже работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и минимизировать продолжительность отключений.

Напомним, в ДТЭК подтвердили атаки РФ на теплоэлектростанции. Вследствие атак в Украине вводили экстренные, а затем стабилизационные отключения электроэнергии.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
