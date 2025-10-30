На Львовщине повреждены два энергообъекта после ракетного удара

На Львовщине от обстрелов пострадали критические объекты
В ночь на 30 октября Львовская область подверглась российскому комбинированному воздушно-ракетному удару. В результате него повреждены два объекта энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Во Львовской области под атаку РФ попали два критических объекта
По его словам, атака стала частью масштабного обстрела энергетических объектов по всей Украине. Из-за последствий ударов во всех областях, в том числе и на Львовщине, введены графики почасовых отключений электроэнергии.
"Если у вас сейчас есть электричество, пожалуйста, используйте его экономно", — призвал Козицкий.
Над восстановлением работы поврежденных объектов уже работают аварийные бригады. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и минимизировать продолжительность отключений.
Напомним, в ДТЭК подтвердили атаки РФ на теплоэлектростанции. Вследствие атак в Украине вводили экстренные, а затем стабилизационные отключения электроэнергии.
