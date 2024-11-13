У Львові помер 48-річний чоловік, який підчепив правець від коня

Медичний заклад. Ілюстративне фото: Клінічна лікарня швидкої допомоги Львова

У Львівській області від ускладнень від правця помер 48-річний чоловік. Він захворів після того, як йому на ногу наступив кінь.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

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"Чоловік потрапив до лікарні після травмування ноги, на яку наступив кінь. Це перший цьогоріч летальний випадок внаслідок ускладнень від правця у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік звернувся за медичною допомогою 1 листопада через травмування стопи, а вже наступного дня у нього з'явилися характерні симптоми правця: спазм м'язів обличчя, судоми, важкість дихання та загальна слабкість.

Через погіршення стану пацієнту провели штучну вентиляцію легень, але врятувати його не вдалося. Він помер увечері 9 листопада внаслідок ускладнень.

Скриншот допису

Зазначимо, що правець — це гостра інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему та проявляється періодичними судомами. Він передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

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