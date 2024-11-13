Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині від правця помер 48-річний чоловік arrow

На Львівщині від правця помер 48-річний чоловік

13 листопада 2024 11:07
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові помер 48-річний чоловік, який підчепив правець від коня
Медичний заклад. Ілюстративне фото: Клінічна лікарня швидкої допомоги Львова
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львівській області від ускладнень від правця помер 48-річний чоловік. Він захворів після того, як йому на ногу наступив кінь.

Про це повідомила пресслужба Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у Facebook.

Читайте також:

Смерть від правця на Львівщині

"Чоловік потрапив до лікарні після травмування ноги, на яку наступив кінь. Це перший цьогоріч летальний випадок внаслідок ускладнень від правця у Львівській області", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що чоловік звернувся за медичною допомогою 1 листопада через травмування стопи, а вже наступного дня у нього з'явилися  характерні симптоми правця: спазм м'язів обличчя, судоми, важкість дихання та загальна слабкість.

Через погіршення стану пацієнту провели штучну вентиляцію легень, але врятувати його не вдалося. Він помер увечері 9 листопада внаслідок ускладнень.

null
Скриншот допису 

Зазначимо, що правець — це гостра інфекційна хвороба, яка уражає нервову систему та проявляється періодичними судомами. Він передається під час контакту зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

Нагадаємо, у Харківській області в лікарні померла 15-річна дівчинка, яку зґвалтував та намагався живцем спалити її 17-річний сусід. 

А на Миколаївщині виявили другий випадок вірусу пташиного грипу, який може бути небезпечним для людей.

Львівська область медична допомога лікарня хвороба Львів

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

15:25 Мобілізували виключеного з обліку — порядок дій та чи законно це

15:23 Будувати укриття на Одещині довірили фігуранту корупційних справ

15:22 Платіж за метраж — кому нарахують податок на нерухомість

15:21 Синоптики попередили про небезпечну погоду у Львові завтра

15:15 Половина українців хочуть повернутись з-за кордону, — Соболев

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:11 Найяскравіший зорепад осені — українці побачать метеори Леоніди

15:03 ДПСУ відмовили у реєстрації ТМ з кораблем РФ — причина

15:02 У Пентагоні відреагували на мирний план Трампа щодо України

14:59 У центрі Одеси палав університет — як гасили пожежу

14:53 Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

14:56 Стало відомо, скільки військових пройшли навчання за кордоном

Text

13:39 Нардеп пояснив, як бійці можуть переводитися в інші бригади

Text

13:19 Нардеп назвав умови, за яких військові знову готові служити в ЗСУ

Text

13:16 Удар по Харкову новим БпЛА — ефір День.LIVE

Text

11:20 Наслідки комбінованої атаки на Київ — дані КМВА

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком