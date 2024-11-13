Во Львове умер 48-летний мужчина, подцепивший столбняк от лошади

Медицинское учреждение. Иллюстративное фото: Клиническая больница скорой помощи Львова

Во Львовской области от осложнений от столбняка умер 48-летний мужчина. Он заболел после того, как ему на ногу наступила лошадь.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

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"Мужчина попал в больницу после травмирования ноги, на которую наступила лошадь. Это первый в этом году летальный случай вследствие осложнений от столбняка во Львовской области", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина обратился за медицинской помощью 1 ноября из-за травмирования стопы, а уже на следующий день у него появились характерные симптомы столбняка: спазм мышц лица, судороги, тяжесть дыхания и общая слабость.

Из-за ухудшения состояния пациенту была проведена искусственная вентиляция легких, но спасти его не удалось. Он скончался вечером 9 ноября в результате осложнений.

Скриншот сообщения

Отметим, что столбняк — это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и проявляется периодическими судорогами. Он передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

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