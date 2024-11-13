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На Львовщине от столбняка умер 48-летний мужчина

13 ноября 2024 11:07
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове умер 48-летний мужчина, подцепивший столбняк от лошади
Медицинское учреждение. Иллюстративное фото: Клиническая больница скорой помощи Львова
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львовской области от осложнений от столбняка умер 48-летний мужчина. Он заболел после того, как ему на ногу наступила лошадь.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного центра контроля и профилактики болезней в Facebook.

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"Мужчина попал в больницу после травмирования ноги, на которую наступила лошадь. Это первый в этом году летальный случай вследствие осложнений от столбняка во Львовской области", — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина обратился за медицинской помощью 1 ноября из-за травмирования стопы, а уже на следующий день у него появились характерные симптомы столбняка: спазм мышц лица, судороги, тяжесть дыхания и общая слабость.

Из-за ухудшения состояния пациенту была проведена искусственная вентиляция легких, но спасти его не удалось. Он скончался вечером 9 ноября в результате осложнений.

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Скриншот сообщения

Отметим, что столбняк — это острая инфекционная болезнь, которая поражает нервную систему и проявляется периодическими судорогами. Он передается при контакте со спорами бактерий Clostridium tetani, которые живут в почве и кишечном тракте животных.

Напомним, в Харьковской области в больнице скончалась 15-летняя девочка, которую изнасиловал и пытался заживо сжечь ее 17-летний сосед.

А на Николаевщине обнаружили второй случай вируса птичьего гриппа, который может быть опасным для людей.

Львовская область медицинская помощь больница болезнь Львов

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