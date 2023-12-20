На Львівщині відремонтують 1,1 км дороги за 85 млн

Вулиця Стрийська у Дрогобичі. Фото: з відкритих джерел

На Львівщині Дрогобицька міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт дороги у Дрогобичі. Очікувана вартість робіт становить 85,5 мільйонів гривень, які хочуть виділити з міського бюджету.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Читайте також:

У Дрогобичі відремонтують 1 км дороги за 85 млн

Згідно з документацією, йдеться про відрізок дороги від вулиці Лесі Українки до вулиці Винниченка. Протяжність становить 1,1 кілометр.

Планують провести такі роботи:

Заміна комунікацій, починаючи водопровідної мережі і частина колектора каналізаційного.

Заміна аналізаційного колектора для відведення талих та дощових вод.

Ремонт проїжджої частини.

Облаштування тротуарів, пішохідних доріжок та велодоріжок.

"Ну і сама проїжджа частина — магістральна вулиця регульованого руху в місті Дрогобич, там проїжджа частина має ширину до 9 метрів. Одна з найбільш інтенсивних вулиць, і проблемних", — розповів виданню ZAXID.NET перший заступник департаменту міського господарства Тарас Кучманич.

Зазначається, що ремонтні роботи обійдуться у 85,5 мільйонів гривень. Їх виділять з міського бюджету. Завершити роботи планують 15 березня 2025 року.

Нагадаємо, у Київраді виділили майже п'ять мільйонів на капітальний ремонт нежитлових приміщень у Солом'янському районі столиці. Для чого збираються використовувати ці приміщення поки невідомо.

Додамо, Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради оприлюднив тендер на послуги з прибирання вулиць. На відповідні роботи хочуть витратити 20 мільйонів гривень.