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На Львівщині відремонтують 1,1 км дороги за 85 млн

20 грудня 2023 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині відремонтують 1,1 км дороги за 85 млн
Вулиця Стрийська у Дрогобичі. Фото: з відкритих джерел
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині Дрогобицька міська рада оголосила тендер на капітальний ремонт дороги у Дрогобичі. Очікувана вартість робіт становить 85,5 мільйонів гривень, які хочуть виділити з міського бюджету. 

Про це йдеться на сайті Prozorro

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Згідно з документацією, йдеться про відрізок дороги від вулиці Лесі Українки до вулиці Винниченка. Протяжність становить 1,1 кілометр. 

Планують провести такі роботи:

  • Заміна комунікацій, починаючи водопровідної мережі і частина колектора каналізаційного.
  • Заміна аналізаційного колектора для відведення талих та дощових вод. 
  • Ремонт проїжджої частини. 
  • Облаштування тротуарів, пішохідних доріжок та велодоріжок. 

"Ну і сама проїжджа частина — магістральна вулиця регульованого руху в місті Дрогобич, там проїжджа частина має ширину до 9 метрів. Одна з найбільш інтенсивних вулиць, і проблемних", — розповів виданню ZAXID.NET перший заступник департаменту міського господарства Тарас Кучманич.

Зазначається, що ремонтні роботи обійдуться у 85,5 мільйонів гривень. Їх виділять з міського бюджету. Завершити роботи планують 15 березня 2025 року.

Нагадаємо, у Київраді виділили майже п'ять мільйонів на капітальний ремонт нежитлових приміщень у Солом'янському районі столиці. Для чого збираються використовувати ці приміщення поки невідомо. 

Додамо, Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради оприлюднив тендер на послуги з прибирання вулиць. На відповідні роботи хочуть витратити 20 мільйонів гривень. 

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