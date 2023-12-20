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Во Львовской области отремонтируют 1,1 км дороги за 85 млн

20 декабря 2023 11:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области отремонтируют 1,1 км дороги за 85 млн
Улица Стрыйская в Дрогобыче. Фото: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области Дрогобычский городской совет объявил тендер на капитальный ремонт дороги в Дрогобыче. Ожидаемая стоимость работ составляет 85,5 миллиона гривен, которые хотят выделить из городского бюджета.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

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В Дрогобыче отремонтируют 1 км дороги за 85 млн

Согласно документации, речь идет об отрезке дороги от улицы Леси Украинки до улицы Винниченко. Протяженность составляет 1,1 километр.

Планируют провести следующие работы:

  • Замена коммуникаций, начиная водопроводной сети и часть канализационного коллектора.
  • Замена анализационного коллектора для отвода талых и дождевых вод.
  • Ремонт проезжей части.
  • Обустройство тротуаровв, пешеходных дорожек и велодорожек.

"Ну и самая проезжая часть — магистральная улица регулируемого движения в городе Дрогобыч, там проезжая часть имеет ширину до 9 метров. Одна из самых интенсивных улиц, и проблемных", — рассказал изданию ZAXID.NET первый заместитель департамента городского хозяйства Тарас Кучманич.

Ремонтные работы обойдутся в 85,5 миллионов гривен. Их выделят из городского бюджета. Завершить работу планируется 15 марта 2025 года.

Напомним, в Киевсовете выделили около пяти миллионов на капитальный ремонт нежилых помещений в Соломенском районе столицы. Зачем собираются использовать эти помещения пока неизвестно.

Добавим, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета обнародовал тендер на услуги по уборке улиц. На соответствующие работы хотят потратить 20 миллионов гривен.

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