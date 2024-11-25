Відповідальність за СЗЧ — на Львівщині військовий отримав кілька років в'язниці

Військовий у наручниках. Фото: ілюстративне/porady.org

У Львівській області військовослужбовець вдруге самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Суд вирішив ув'язнити чоловіка.

Про це пише LvivMedia з посиланням на вирок суду, опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що чоловік, який проходив службу на посаді кулеметника, у середині червня 2023 року без дозволу командування покинув свою частину. На службу він повернувся лише через три тижні, на початку липня.

Під час судового процесу обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що був змушений залишити місце служби через погане самопочуття. Проте отримувати офіційний дозвіл на лікування або відпустку він не став.

У суді чоловік розкаявся, заявивши, що шкодує про скоєне та прагне продовжувати службу.

На суді з'ясувалося, що це вже не перший випадок, коли солдат залишає частину. Раніше його також було засуджено за аналогічне правопорушення.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, знову визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді п’яти років ув’язнення. Врахувавши попереднє покарання, остаточний термін для військовослужбовця склав п’ять років і один місяць.

Раніше ми писали, що мешканець Одещини зголосився до війська, щоби не сидіти у в'язниці. Але опинившись у військовій частині, самовільно її залишив.

Також на Одещині військовому дозволили повернутися до служби після СЗЧ. Суд задовольнив клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, але висунув умову.