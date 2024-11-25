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Во Львовской области военный дважды ходил в СОЧ — что решил суд

25 ноября 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Ответственность за СЗЧ — во Львовской области военный получил несколько лет тюрьмы
Военный в наручниках. Фото: иллюстративный/porady.org
Виктория Козырь - редактор

Во Львовской области военнослужащий второй раз самовольно покинул воинскую часть (СОЧ). Суд решил заключить мужчину в тюрьму.

Об этом пишет LvivMedia со ссылкой на приговор суда, опубликованный в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что мужчина, проходивший службу в должности пулеметчика, в середине июня 2023 года без разрешения командования покинул свою часть. На службу он вернулся спустя всего три недели, в начале июля.

В ходе судебного процесса обвиняемый признал свою вину и объяснил, что был вынужден покинуть место службы из-за плохого самочувствия. Однако получать официальное разрешение на лечение или отпуск он не стал.

В суде мужчина раскаялся, заявив, что сожалеет о содеянном и стремится продолжать службу.

На суде выяснилось, что это уже не первый случай, когда солдат покидает часть. Ранее он также был осужден за аналогичное правонарушение.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы, дела, снова признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет заключения. Учитывая предварительное наказание, окончательный срок для военнослужащего составил пять лет и один месяц.

Ранее мы писали, что житель Одесской области пошел в армию, чтобы не сидеть в тюрьме. Но оказавшись в воинской части, самовольно ее оставил.

Также в Одесской области военному разрешили вернуться к службе после СЗЧ. Суд удовлетворил ходатайство о его освобождении от уголовной ответственности, но выдвинул условие.

суд Львовская область военные военнослужащие СОЧ судебные решения

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