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На Львівщині військовий двічі тікав з частини — яке покарання призначив йому суд

26 липня 2024 15:14
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині засудили солдата, який двічі втікав зі служби
Судове засідання. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Уродженець Херсонщини двічі тікав з військової частини на Львівщині. Яворівський районний суд призначив йому п’ять років і місяць увʼязнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, на початку повномасштабного вторгнення Антон В. був призваним на службу під час мобілізації і служив у одній із військових частин на Львівщині.

У серпні 2022 року без дозволу командира частини він самовільно покинув службу, повернувшись 22 вересня. Після цього, з 28 вересня й до 6 жовтня 2022 року, він знову був відсутній на службі без поважних причин.

В суді Антон В. свою провину визнав і підтвердив обставини справи. Просив суворо його не карати, оскільки він планує й надалі служити.

Рішення суду

У матеріалах справи вказано, що в липні 2020 року Ізюмський міськрайонний суд Харківщини засудив його до трьох років іспитового терміну за незаконну порубку лісу.

Враховуючи цей вирок, суддя Яворівського райсуду Наталія Швед визнала його винним у самовільному залишенні частини за ч. 5 ст. 407 ККУ та призначила йому п’ять років і місяць позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, мешканець Рівненщини, що був раніше засуджений та відбував випробувальний термін, вирішив нажитись на війні та розмістив фейкове оголошення про збір на дрони для ЗСУ. Сарненський районний суд Рівненської області покарав злочинця, який привласнив зібрані кошти на суму близька 1 500 грн.

Раніше у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

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