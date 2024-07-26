Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области военный дважды убегал из части — какое наказание назначил ему суд arrow

Во Львовской области военный дважды убегал из части — какое наказание назначил ему суд

26 июля 2024 15:14
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Во Львовской области осудили солдата, который дважды бежал со службы
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Уроженец Херсонской области дважды бежал из воинской части во Львовской области. Яворовский районный суд назначил ему пять лет и месяц заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в начале полномасштабного вторжения Антон В. был призван на службу во время мобилизации и служил в одной из воинских частей Львовской области.

В августе 2022 года без разрешения командира части он самовольно покинул службу, вернувшись 22 сентября. После этого, с 28 сентября и до 6 октября 2022 года, он снова отсутствовал на службе без уважительных причин.

В суде Антон В. свою вину признал и подтвердил обстоятельства дела. Просил строго его не наказывать, поскольку он планирует и дальше служить.

Решение суда

В материалах дела указано, что в июле 2020 Изюмский горрайонный суд Харьковщины приговорил его к трем годам испытательного срока за незаконную порубку леса.

Учитывая этот приговор, судья Яворивского райсуда Наталья Швед признала его виновным в самовольном уходе из части по ч. 5 ст. 407 УК и назначила ему пять лет и месяц лишения свободы. Этот приговор можно оспорить в апелляции.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Ранее в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

суд правосудие Львов Львовская область судьи военные война в Украине военная служба судебные решения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына