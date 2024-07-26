Во Львовской области осудили солдата, который дважды бежал со службы

Судебное заседание. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

Уроженец Херсонской области дважды бежал из воинской части во Львовской области. Яворовский районный суд назначил ему пять лет и месяц заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в начале полномасштабного вторжения Антон В. был призван на службу во время мобилизации и служил в одной из воинских частей Львовской области.

В августе 2022 года без разрешения командира части он самовольно покинул службу, вернувшись 22 сентября. После этого, с 28 сентября и до 6 октября 2022 года, он снова отсутствовал на службе без уважительных причин.

В суде Антон В. свою вину признал и подтвердил обстоятельства дела. Просил строго его не наказывать, поскольку он планирует и дальше служить.

Решение суда

В материалах дела указано, что в июле 2020 Изюмский горрайонный суд Харьковщины приговорил его к трем годам испытательного срока за незаконную порубку леса.

Учитывая этот приговор, судья Яворивского райсуда Наталья Швед признала его виновным в самовольном уходе из части по ч. 5 ст. 407 УК и назначила ему пять лет и месяц лишения свободы. Этот приговор можно оспорить в апелляции.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Ранее в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.