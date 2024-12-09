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На Львівщині військовий на день залишив частину — що вирішив суд

9 грудня 2024 21:13
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
На Львіщині суд оштрафував солдата за СЗЧ
Суддя виносить вирок. Фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Львівській області старший солдат Олександр Ф. відлучився з військової частини на один день. Суд визнав військовослужбовця винним у недбалому ставленні до служби та призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Відповідну постанову оприлюднили у Єдиному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що старшого солдата Олександра Ф. звинуватили у недбалому ставленні до своїх обов’язків, бо він без поважних причин був відсутній у військовій частині один день. Щодо нього склали протокол про адміністративне правопорушення.

На розгляд справи у суді солдат не прийшов та не подавав жодних клопотань. У судовій постанові не має пояснень військового про причини його вчинку.

Рішення суду

Суд дослідив усі матеріали справи та призначив Олександру Ф. покарання вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Постанову суду ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, у Хмельницький області військовозобов'язаний, дружина якого має другу групу інвалідності, звернувся до суду. Ще в серпні він подав до ТЦК заяву на відстрочку, однак відповідь досі не отримав.

Також ми повідомляли, що у Львівській області чоловік отримав повістку, однак не прибув на службу. Його засудили до кількох років ув'язнення.

Львів штраф військовослужбовці СЗЧ судові рішення

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