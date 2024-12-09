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На Львовщине военный на день оставил часть — что решил суд

9 декабря 2024 21:13
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Львовской области суд оштрафовал солдата за СЗЧ
Судья выносит приговор. Фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Во Львовской области старший солдат Александр Ф. отлучился из воинской части на один день. Суд признал военнослужащего виновным в халатном отношении к службе и назначили 17 тысяч гривен штрафа.

Соответствующее постановление обнародовали в Едином реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что старший солдат Александр Ф. обвинили в небрежном отношении к своим обязанностям, потому что он без уважительных причин отсутствовал в воинской части один день. В его отношении составили протокол об административном правонарушении.

На рассмотрение дела в суде солдат не пришел и не подавал никаких ходатайств. В судебном постановлении нет объяснений военного о причинах его поступка.

Решение суда

Суд изучил все материалы дела и назначил Александру Ф. наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен.

Постановление суда можно обжаловать в апелляции.

Напомним, в Хмельницкой области военнообязанный, жена которого имеет вторую группу инвалидности, обратился в суд. Еще в августе он подал в ТЦК заявление на отсрочку, однако ответа до сих пор не получил.

Также мы сообщали, что во Львовской области мужчина получил повестку, однако не прибыл на службу. Его приговорили к нескольким годам заключения.

Львов штраф военнослужащие СОЧ судебные решения

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