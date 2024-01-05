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На Львівщині військовий погрожував працівникам міськради гранатою

5 січня 2024 15:21
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині військовий погрожував працівникам міськради гранатою
Граната у руках. Фото ілюстративне: Depositphotos
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині військовий залякував працівників міської ради гранатою та пістолетом. Суд звинуватив чоловіка у дрібному хуліганстві й призначив штраф у розмірі 51 гривня. 

Про це повідомляє zaxid.net.

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Деталі інциденту

Повідомляється, що інцидент стався у Старому Самборі на Львівщині. 27 грудня 2023 року у міську раду населеного пункту прийшов учасник бойових дій, він був у нетверезому стані. У одному з приміщень він демонстрував двом людям гранату та пістолет, чим почав їх залякувати. 

Прибувши на місце події, поліція встановила, що граната була навчальною, а пістолет пневматичним.

На військового склали протокол через вчинення дрібного хуліганства. У залі суду учасник бойових дій визнав свою провину. Його зобов'язали сплатити 51 гривню штрафу, а також 605 гривень за судовий збір. 

Нагадаємо, у місті Обухів, Київська область, неповнолітній хлопець підірвав гранату в багатоповерхівці. Після цього він втік з місця події.

Додамо, у Кременчуці Полтавської області увечері 23 грудня стався вибух гранати у квартирі однієї з багатоповерхівок. На момент вибуху у помешканні перебували люди.

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