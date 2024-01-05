Во Львовской области военный угрожал работникам горсовета гранатой

Граната в руках. Фото иллюстративное: Depositphotos

Во Львовской области военный запугивал работников городского совета гранатой и пистолетом. Суд обвинил мужчину в мелком хулиганстве и назначил штраф в размере 51 гривна.

Об этом сообщает zaxid.net.

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Детали инцидента

Сообщается, что инцидент произошел в Старом Самборе Львовской области. 27 декабря 2023 в городской совет населенного пункта пришел участник боевых действий, он был в нетрезвом состоянии. В одном из помещений он демонстрировал двум людям гранату и пистолет, чем начал их запугивать.

Прибыв на место происшествия, полиция установила, что граната была обучающей, а пистолет пневматическим.

На военного составили протокол по совершению мелкого хулиганства. В зале суда участник боевых действий признал свою вину. Его обязали уплатить 51 гривну штрафа, а также 605 гривен за судебный сбор.

Напомним, в городе Обухов, Киевская область, несовершеннолетний парень взорвал гранату в многоэтажке. После этого он скрылся с места происшествия.

В Кременчуге Полтавской области вечером 23 декабря произошел взрыв гранаты в квартире одной из многоэтажек. На момент взрыва в доме находились люди.