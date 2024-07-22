Пияцтво в армії - командир прикривав підлеглого та платив премії

Засідання суду. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

На Львівщині суд розглянув справу щодо військового, який приховував пиятику свого підлеглого на службі і безпідставно його преміював. Порушнику призначили 17 тисяч гривень штрафу.

Відповідну постанову оприлюднили у Судовому реєстрі.

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Деталі справи

Як відомо, ще в травні 2022 року командир взводу роти навчально-бойового озброєння та техніки виявив, що його підлеглий перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Однак, він не склав протокол про порушення і останньому виплатили премію у розмірі 37 120 грн, хоча мали оштрафувати на 17 тис. грн.

Ситуація повторилась у листопаді того ж року. Тоді він приховав пиятику на службі іншого свого підлеглого і його теж безпідставно преміювали на таку ж суму. У постанові йдеться, попри те, що медична експертиза довела алкогольне сп'яніння військового, його командир все одно не склав адміністративний протокол.

Рішення суду

Під час судового засідання командир визнав свою провину і попросив "суворо його не карати". Яворівський районний суд вислухав пояснення та ухвалив рішення призначити йому 17 тис. грн штрафу та 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, в Івано-Франківську працівники Територіального центру комплектування мобілізували чоловіка, який не досяг мобілізаційного віку — 27 років (до ухвалення рішення про зниження мобілізаційного віку). Той подав позов до суду, вимагаючи визнати протиправними дії ТЦК, скасувати рішення про мобілізацію та визнати протиправною постанову ВЛК.

А в Чернівцях засудили військового, який незаконно зберігав гранати, а згодом підірвав одну із них у чужій квартирі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі.