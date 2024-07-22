Пьянство в армии - командир прикрывал подчиненного и платил премии

Заседание суда. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів

Во Львовской области суд рассмотрел дело в отношении военного, который скрывал пьянство своего подчиненного на службе и безосновательно его премировал. Нарушителю назначили 17 тыс. грн штрафа.

Соответствующее постановление обнародовали в Судебном реестре.

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Детали дела

Как известно, еще в мае 2022 командир взвода роты учебно-боевого вооружения и техники обнаружил, что его подчиненный находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако он не составил протокол о нарушении и последнему выплатили премию в размере 37 120 грн, хотя должны были оштрафовать на 17 тыс. грн.

Ситуация повторилась в ноябре того же года. Тогда он скрыл пьянку на службе другого своего подчиненного и его тоже безосновательно премировали на такую же сумму. В постановлении говорится, что несмотря на то, что медицинская экспертиза доказала алкогольное опьянение военного, его командир все равно не составил административный протокол.

Решение суда

Во время судебного заседания командир признал свою вину и попросил "строго его не наказывать". Яворовский районный суд выслушал объяснение и принял решение назначить ему 17 тыс. грн штрафа и 605 грн судебного сбора.

Напомним, в Ивано-Франковске работники Территориального центра комплектования мобилизовали мужчину, не достигшего мобилизационного возраста — 27 лет (до принятия решения о снижении мобилизационного возраста). Тот подал иск в суд, требуя признать противоправными действия ТЦК, упразднить решение о мобилизации и признать противоправным постановление ВЛК.

А в Черновцах осудили военного, который незаконно хранил гранаты, а затем взорвал одну из них в чужой квартире. Ему назначили наказание в виде лишения свободы.