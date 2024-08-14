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На Львівщині військовий вбив солдата, щоб не повертати йому борг — що вирішив суд

14 серпня 2024 01:32
Чекарьова Марія - редактор
У Львівській області військовослужбовець убив іншого військового, аби не повертати йому кошти
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: istockphoto.com
Чекарьова Марія - редактор

У Львівській області солдат убив свого знайомого, аби не відшкодовувати йому збитки за пошкодження автівки. Убитий також був військовослужбовцем.

Про це йдеться у вироку, який Яворівський районний суд Львівської області ухвалив 1 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у серпні 2022 року обвинувачений узяв у свого товариша автомобіль Peugeot 407. Перебуваючи за кермом чужої автівки, він вчинив ДТП: з'їхав у кювет, унаслідок чого пошкодив машину. Розмір збитків становив 4,5 тисячі доларів, однак фігурант задля уникнення боргових зобов'язань завдав власнику автівки несумісних із життям ножових поранень, після чого закопав тіло.

Що вирішив суд

У суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік розповів, що в день убивства зустрівся з товаришем неподалік від військової частини, аби обговорити повернення боргу. Після розправи над знайомим він кілька днів приховував злочин, однак зрештою зізнався у вчиненому.

За словами цивільної дружини, дітей і сестри загиблого, які звернулися з позовом до суду, фігурант навіть не вибачився перед ними та не пропонував їм жодної допомоги. Убитий військовий був добровольцем. Він став на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення.

Суд визнав обвинуваченого винним в умисному вбивстві та обрав йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також засуджений має сплатити 8,3 мільйона гривень компенсації родичам загиблого. Вирок можна оскаржити шляхом подання апеляції протягом 30 днів від дня його проголошення.

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