Во Львовской области военнослужащий убил другого военного, чтобы не возвращать ему средства

Судья с молотком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Во Львовской области солдат убил своего знакомого, чтобы не возмещать ему ущерб за повреждение автомобиля. Убитый также был военнослужащим.

Об этом говорится в приговоре, который Яворивский районный суд Львовской области вынес 1 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в августе 2022 года обвиняемый взял у своего товарища автомобиль Peugeot 407. Находясь за рулем чужого автомобиля, он совершил ДТП: съехал в кювет, в результате чего повредил машину. Размер ущерба составил 4,5 тысячи долларов, однако фигурант во избежание долговых обязательств нанес владельцу автомобиля несовместимые с жизнью ножевые ранения, после чего закопал тело.

Что решил суд

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчина рассказал, что в день убийства встретился с товарищем неподалеку от воинской части, чтобы обсудить возврат долга. После расправы над знакомым он несколько дней скрывал преступление, однако в конце концов признался в содеянном.

По словам гражданской жены, детей и сестры погибшего, обратившихся с иском в суд, фигурант даже не извинился перед ними и не предлагал им никакой помощи. Убитый военный был добровольцем. Он встал на защиту Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве и избрал ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также осужденный должен выплатить 8,3 миллиона гривен компенсации родственникам погибшего. Приговор может быть оспорен путем подачи апелляции в течение 30 дней со дня его оглашения.