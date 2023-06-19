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На Львівщині викрили криптоферму у лісництві

19 червня 2023 13:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині викрили криптоферму у лісництві
Правоохоронні органи на місці подій у Львівській області. Фото: ДБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині Державне бюро розслідувань викрило підпільний дата-центр з майнінгу криптовалют. Криптоферму організували на базі лісництва. 

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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До організаторів злочинної діяльності входили: колишній директор, який зараз очолює іншу філію, його заступник, який наразі обіймає посаду директора, головний бухгалтер та інші працівники. 

За даними слідства, нелегальну організацію створили ще рік том. На базі службових приміщеннях філії "Рава-Руське лісове господарство" ДСЛП "Ліси України" шахраї встановили належне технологічне обладнання. 

Криптовалюта, яка генерувалася, зберігалася на криптогаманцях посадовців. Відтак, кошти за витрачену електроенергію сплачувала держава, а організатори отримували чистий прибуток. 

"За попередніми підрахунками, збитки становили понад 1,5 млн грн, а фігуранти заробили на цьому щонайменше 4 млн грн", — кажуть в ДБР. 

Тоді як вартість обладнання, яке вилучили під час обшуків, становить понад 3 млн гривень. 

Наразі триває слідство, фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі. 

  • ДБР на місці подій. Фото: ДБР
  • ДБР на місці подій. Фото: ДБР
  • ДБР на місці подій. Фото: ДБР
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Нагадаємо, раніше ми писали, що одесит організував шахрайську схему викрадання коштів через Telegram. Злочинну групу, яка займалася обманом та привласненням грошей в українців, викрили у Києві. 

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