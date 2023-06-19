Во Львовской области разоблачили криптоферму в лесничестве
На Львовщине Государственное бюро расследований разоблачило подпольный дата-центр по майнингу криптовалют. Криптоферма была организована на базе лесничества.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Криптоферма во Львовской области
Организаторами преступной деятельности были: бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий должность директора, главный бухгалтер и другие работники.
По данным следствия, нелегальную организацию создали еще год назад. На базе служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" мошенники установили надлежащее технологическое оборудование.
Генерируемая криптовалюта хранилась на криптокошельках чиновников. Следовательно, средства за израсходованную электроэнергию платило государство, а организаторы получали чистую прибыль.
"По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн", — говорят в ГБР.
В то время как стоимость изъятого во время обысков оборудования составляет более 3 млн гривен.
В настоящее время идет следствие, фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
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ГБР на месте событий. Фото: ГБР
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ГБР на месте событий. Фото: ГБР
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ГБР на месте событий. Фото: ГБР
Напомним, ранее мы писали, что одессит организовал мошенническую схему похищения средств через Telegram. Преступную группу, занимавшуюся обманом и присвоением денег у украинцев, разоблачили в Киеве.