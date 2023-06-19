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Во Львовской области разоблачили криптоферму в лесничестве

19 июня 2023 13:37
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львовской области разоблачили криптоферму в лесничестве
Правоохранительные органы на месте происшествий во Львовской области. Фото: ГБР
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Львовщине Государственное бюро расследований разоблачило подпольный дата-центр по майнингу криптовалют. Криптоферма была организована на базе лесничества.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Организаторами преступной деятельности были: бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий должность директора, главный бухгалтер и другие работники.

По данным следствия, нелегальную организацию создали еще год назад. На базе служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" мошенники установили надлежащее технологическое оборудование.

Генерируемая криптовалюта хранилась на криптокошельках чиновников. Следовательно, средства за израсходованную электроэнергию платило государство, а организаторы получали чистую прибыль.

"По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн", — говорят в ГБР.

В то время как стоимость изъятого во время обысков оборудования составляет более 3 млн гривен.

В настоящее время идет следствие, фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

  • ГБР на месте событий. Фото: ГБР
  • ГБР на месте событий. Фото: ГБР
  • ГБР на месте событий. Фото: ГБР
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Напомним, ранее мы писали, что одессит организовал мошенническую схему похищения средств через Telegram. Преступную группу, занимавшуюся обманом и присвоением денег у украинцев, разоблачили в Киеве.

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