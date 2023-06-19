Во Львовской области разоблачили криптоферму в лесничестве

Правоохранительные органы на месте происшествий во Львовской области. Фото: ГБР

На Львовщине Государственное бюро расследований разоблачило подпольный дата-центр по майнингу криптовалют. Криптоферма была организована на базе лесничества.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Организаторами преступной деятельности были: бывший директор, который сейчас возглавляет другой филиал, его заместитель, занимающий должность директора, главный бухгалтер и другие работники.

По данным следствия, нелегальную организацию создали еще год назад. На базе служебных помещениях филиала "Рава-Русское лесное хозяйство" ГСЛП "Леса Украины" мошенники установили надлежащее технологическое оборудование.

Генерируемая криптовалюта хранилась на криптокошельках чиновников. Следовательно, средства за израсходованную электроэнергию платило государство, а организаторы получали чистую прибыль.

"По предварительным подсчетам, ущерб составил более 1,5 млн грн, а фигуранты заработали на этом по меньшей мере 4 млн грн", — говорят в ГБР.

В то время как стоимость изъятого во время обысков оборудования составляет более 3 млн гривен.

В настоящее время идет следствие, фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.

ГБР на месте событий. Фото: ГБР

ГБР на месте событий. Фото: ГБР

ГБР на месте событий. Фото: ГБР 1/3 _ 3

Напомним, ранее мы писали, что одессит организовал мошенническую схему похищения средств через Telegram. Преступную группу, занимавшуюся обманом и присвоением денег у украинцев, разоблачили в Киеве.