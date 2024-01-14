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На Львівщині викрили латвійця, який незаконно перевозив антикварний посуд

14 січня 2024 18:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині викрили латвійця, який незаконно перевозив антикварний посуд
Викриття на митниці. Ілюстративне фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Львівщині викрили 43-річного громядина Латвії, який перевозив незадекларований товар, який може становити антикварну цінність. Сталося це 13 січня на пункті пропуску "Краковець — Корчова".

Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

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Що відомо про перевезення такого посуду

Зазначається, що чоловік їхав до Польщі, коли повертався з приватної поїздки в Україні. Для того, аби пройти митний контроль, він обрав "зелений коридор". Таким чином він підтвердив, що не перевозить товари, які є обов'язковими до декларування та оподаткування.

латвієць незаконно перевозив посуд
Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

"Однак під час огляду його авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 38 одиниць посуду (фаянс/фарфор), позначених на звороті фірмовим гербом і написом "М.С. Кузнецов". За попередніми даними, виявлені горнятка, тарілки та інші вироби можуть становити антикварну цінність, що стане відомим після проведення спеціальної експертизи", — йдеться у повідомленні.

латвієць незаконно перевозив посуд
Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Цінність серед колекціонерів

Тому через це митники склали протокол щодо недекларування товарів, які заборонено законодавством вивозити за межі митної території України.

латвієць незаконно перевозив посуд
Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Також у Львівській митниці додали, що фарфор і фаянс Кузнєцова є загальною назвою продукції, яка була виготовлено у 19 — на початку 20 століття. Такі екземпляри досі є популярними серед колекціонерів.

латвієць незаконно перевозив посуд
Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.

кордон
контрабанда
Львів
Латвія
Посуд
митниця
люди

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