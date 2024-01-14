На Львівщині викрили латвійця, який незаконно перевозив антикварний посуд

Викриття на митниці. Ілюстративне фото: ДПСУ

На Львівщині викрили 43-річного громядина Латвії, який перевозив незадекларований товар, який може становити антикварну цінність. Сталося це 13 січня на пункті пропуску "Краковець — Корчова".

Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

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Зазначається, що чоловік їхав до Польщі, коли повертався з приватної поїздки в Україні. Для того, аби пройти митний контроль, він обрав "зелений коридор". Таким чином він підтвердив, що не перевозить товари, які є обов'язковими до декларування та оподаткування.

Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

"Однак під час огляду його авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 38 одиниць посуду (фаянс/фарфор), позначених на звороті фірмовим гербом і написом "М.С. Кузнецов". За попередніми даними, виявлені горнятка, тарілки та інші вироби можуть становити антикварну цінність, що стане відомим після проведення спеціальної експертизи", — йдеться у повідомленні.

Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Цінність серед колекціонерів

Тому через це митники склали протокол щодо недекларування товарів, які заборонено законодавством вивозити за межі митної території України.

Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Також у Львівській митниці додали, що фарфор і фаянс Кузнєцова є загальною назвою продукції, яка була виготовлено у 19 — на початку 20 століття. Такі екземпляри досі є популярними серед колекціонерів.

Посуд, який перевозив латвієць. Ілюстративне фото: Львівська митниця

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило в Одеській області підпільну схему оборудки безакцизними сигаретами. Злочинна група продавала "електронки" в Інтернеті, не маючи відповідного дозволу на реалізацію.