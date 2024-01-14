Во Львовской области разоблачили латвийца, который незаконно перевозил антикварную посуду

Разоблачение на таможне. Иллюстративное фото: ГПСУ

Во Львовской области разоблачили 43-летнего гражданина Латвии, который перевозил незадекларированный товар, который может представлять антикварную ценность. Произошло это 13 января на пункте пропуска "Краковец — Корчова".

Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни.

Читайте также:

Что известно о перевозке такой посуды

Отмечается, что мужчина ехал в Польшу, возвращаясь из частной поездки в Украине. Для того, чтобы пройти таможенный контроль, он выбрал "зеленый коридор". Таким образом он подтвердил, что не перевозит товары, обязательные к декларированию и налогообложению.

Посуда, которую перевозил латвиец. Иллюстративное фото: Львовская таможня

"Однако во время осмотра его авто работники таможни обнаружили в багажном отделении 38 единиц посуды (фаянс/фарфор), обозначенных с обратной стороны фирменным гербом и надписью "М.С. Кузнецов". По предварительным данным, обнаруженные чашки, тарелки и другие изделия могут составлять антикварную ценность, которая станет известна после проведения специальной экспертизы", — говорится в сообщении.

Посуда, которую перевозил латвиец. Иллюстративное фото: Львовская таможня

Ценность среди коллекционеров

Поэтому таможенники составили протокол о недекларировании товаров, которые запрещено законодательством вывозить за пределы таможенной территории Украины.

Посуда, которую перевозил латвиец. Иллюстративное фото: Львовская таможня

Также во Львовской таможне добавили, что фарфор и фаянс Кузнецова являются общим названием продукции, изготовленной в 19 — начале 20 века. Такие экземпляры до сих пор популярны среди коллекционеров.

Посуда, которую перевозил латвиец. Иллюстративное фото: Львовская таможня

Напомним, ранее Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило в Одесской области подпольную схему сделки безакцизными сигаретами. Преступная группа продавала "электронки" в Интернете, не имея соответствующего разрешения на реализацию.