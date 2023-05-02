На Львівщині викрили масштабне підпільне виробництво пального

Викриття підпільного виробництва пального на Львівщині. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

На Львівщині поліцейські викрили злочинну групу, яка організувала підпільне виробництво пального у промислових масштабах. Вони могли виготовляти до 5 тонн бензину в день.

Про це інформує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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Підпільне виробництво пального

Зазначається, що організували нелегальний бізнес керівники комерційних структур та залучили осіб, обізнаних з технологічними процесами переробки нафти. На потужностях нафтопереробного комплексу, що знаходився в Стрийському районі, ділки налагодили повний цикл виробництва дизельного пального та бензину. На заводі позмінно працювало по два технологи, а виробничі можливості дозволяли отримувати до 5 тонн нафтопродуктів на день.

Готову продукцію реалізовували через мережу підконтрольних АЗС в Стрийському районі за цінами, значно нижчими за ринкові. Жодних дозволів та підтверджуючих документів про якість та походження пального у ділків не було.

У неділю, 30 квітня, під час проведення обшуків на території нафтопереробного комплексу знаходилося двоє "технологів".

За результатами процесуальних заходів правоохоронці вилучили майже 40 тисяч літрів нафтопродуктів: 18 тис. літрів дизельного пального, 8,6 тис. літрів бензину, 5,1 тис. літрів керосину та 6 тис. літрів нафти, спецобладнання та "чорнові" записи. Загальна вартість вилученого сягає 7,5 млн грн.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура. Після проведення ряду експертиз та процесуальних дій пройматиметься рішення про повідомлення учасникам злочинної групи про підозру.

Нагадаємо, що у Київській області було викрито великомасштабну мережу контрафактного пального, що призвело до проведення 11 обшуків та припинення діяльності підпільної нафтобази та низки мінізаправних станцій. Правоохоронні органи вилучили понад 130 тонн контрафактного бензину, дизеля та газу, чорнову бухгалтерію та близько 800 тисяч гривень.