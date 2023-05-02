Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство горючего arrow

Во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство горючего

2 мая 2023 13:50
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство горючего
Разоблачение подпольного производства горючего во Львовской области. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Во Львовской области полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала подпольное производство горючего в промышленных масштабах. Они могли производить до 5 тонн бензина в день.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Читайте также:

Подпольное производство горючего

Отмечается, что организовали нелегальный бизнес руководители коммерческих структур и привлекли лиц, осведомленных о технологических процессах переработки нефти. На мощностях находившегося в Стрыйском районе нефтеперерабатывающего комплекса дельцы наладили полный цикл производства дизельного горючего и бензина. На заводе посменно работало по два технолога, а производственные возможности позволяли получать до 5 тонн нефтепродуктов в день.

Готовую продукцию реализовывали через сеть подконтрольных АЗС в Стрыйском районе по ценам значительно ниже рыночных. Никаких разрешений и подтверждающих документов о качестве и происхождении горючего у дельцов не было.

В воскресенье, 30 апреля, во время проведения обысков на территории нефтеперерабатывающего комплекса находились два "технолога".

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители изъяли почти 40 тысяч литров нефтепродуктов: 18 тыс. литров дизельного горючего, 8,6 тыс. литров бензина, 5,1 тыс. литров керосина и 6 тыс. литров нефти, спецоборудование и "черные" записи. Общая стоимость изъятого составляет 7,5 млн грн.

Уголовное производство расследуется по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура. После проведения ряда экспертиз и процессуальных действий будет проходить решение об уведомлении участников преступной группы о подозрении.

Напомним, что в Киевской области была разоблачена крупномасштабная сеть контрафактного горючего, что привело к проведению 11 обысков и прекращению деятельности подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Правоохранительные органы изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас