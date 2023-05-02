Во Львовской области разоблачили масштабное подпольное производство горючего

Разоблачение подпольного производства горючего во Львовской области. Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

Во Львовской области полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала подпольное производство горючего в промышленных масштабах. Они могли производить до 5 тонн бензина в день.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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Подпольное производство горючего

Отмечается, что организовали нелегальный бизнес руководители коммерческих структур и привлекли лиц, осведомленных о технологических процессах переработки нефти. На мощностях находившегося в Стрыйском районе нефтеперерабатывающего комплекса дельцы наладили полный цикл производства дизельного горючего и бензина. На заводе посменно работало по два технолога, а производственные возможности позволяли получать до 5 тонн нефтепродуктов в день.

Готовую продукцию реализовывали через сеть подконтрольных АЗС в Стрыйском районе по ценам значительно ниже рыночных. Никаких разрешений и подтверждающих документов о качестве и происхождении горючего у дельцов не было.

В воскресенье, 30 апреля, во время проведения обысков на территории нефтеперерабатывающего комплекса находились два "технолога".

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители изъяли почти 40 тысяч литров нефтепродуктов: 18 тыс. литров дизельного горючего, 8,6 тыс. литров бензина, 5,1 тыс. литров керосина и 6 тыс. литров нефти, спецоборудование и "черные" записи. Общая стоимость изъятого составляет 7,5 млн грн.

Уголовное производство расследуется по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура. После проведения ряда экспертиз и процессуальных действий будет проходить решение об уведомлении участников преступной группы о подозрении.

Напомним, что в Киевской области была разоблачена крупномасштабная сеть контрафактного горючего, что привело к проведению 11 обысков и прекращению деятельности подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Правоохранительные органы изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен.