На Львівщині викрили нелегальний покерний клуб

Приміщення зі столом для покеру. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Червонограді Львівської області викрили нелегальний гральний клуб. Його роботу припинили, а організаторів судитимуть.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура в вівторок, 5 березня.

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У Червонограді викрили гральний клуб

За даними слідства, троє членів групи організували нелегальний покерний клуб. Для цього вони орендували нежитлове приміщення в Червонограді.

Покерний стіл. Фото: Львівська обласна прокуратура

Для сповіщення про проведення ігор на гроші вони створили Telegram-канал, а з гравців стягували плату за членство в клубі. Нелегальну діяльність зловмисники видавали за турніри зі спортивного покеру.

Правоохоронці провели обшуки та вилучили покерні столи, гральні карти, кнопки дилера, фішки, телефони, банківські картки, гроші та інші речові докази.

Обшуки прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура

Орієнтовна вартість речей, включно з вилученою готівкою, становить близько 200 тис. грн.

Стосовно організаторів скерували акт до суду за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Раніше ми писали, що у 2023 році громадяни України кількаразово збільшили обсяг витрат на легальні азартні ігри. За операціями загальний оборот сягнув 207 млрд гривень.

Також ми писали, що правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.