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На Львовщине разоблачили нелегальный покерный клуб

5 марта 2024 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине разоблачили нелегальный покерный клуб
Помещение с покерным столом. Фото: Львовская областная прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Червонограде Львовской области разоблачили нелегальный игровой клуб. Его работу прекратили, а организаторов будут судить.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура во вторник, 5 марта.

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В Червонограде разоблачили игровой клуб

По данным следствия, три члена группы организовали нелегальный покерный клуб. Для этого они арендовали нежилое помещение в Червонограде.

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Покерный стол. Фото: Львовская областная прокуратура

Для уведомления о проведении игр на деньги они создали Telegram-канал, а с игроков взимали плату за членство в клубе. Нелегальную деятельность злоумышленники выдавали за турниры по спортивному покеру.

Правоохранители провели обыски и изъяли покерные столы, игральные карты, кнопки дилера, фишки, телефоны, банковские карты, деньги и другие вещдоки.

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Обыски прокуратуры. Фото: Львовская областная прокуратура

Ориентировочная стоимость вещей, включая изъятые наличные деньги, составляет около 200 тыс. грн.

Относительно организаторов направили акт в суд по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр.

Ранее мы писали, что в 2023 году граждане Украины несколько раз увеличили объем расходов на легальные азартные игры. По операциям общий оборот составил 207 млрд гривен.

Также мы писали, что правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые работали в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

деньги
Львовская область
азартные игры
прокуратура

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