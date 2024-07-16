Через незаконний покерний клуб мешканців Львівщини оштрафували на 1,5 млн грн

Незаконний покерний клуб. Ілюстративне фото: Бюро економічної безпеки України

Червоноградський міський суд Львівщини оштрафував на 1,5 мільйона гривень трьох мешканців Львівщини, які проводили незаконні покерні ігри. Йдеться про організатора покерного клубу та двох дилерів.

Про це вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, пише Zaxid.net.

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Львів’янин організував підпільний покер-клуб

Правоохоронці викрили львів’янина, який організував роботу незаконного покерного клубу, маскуючи діяльність закладу під ГО з спортивного покеру. Він повідомляв про ігри у телеграмі, координував роботу персоналу та отримував прибуток від азартних ігор.

Окрім організатора, правоохоронці викрили також двох дилерів, які проводили азартні ігри. Трьом мешканцях Львівщини, Василю Коротюку, Ростиславу Захарківу та Сергію Різнику, повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

За даними видання, у суді організатор покерного клубу визнав свою провину та розповів, що повернувся із заробітку за кордоном та винайняв приміщення для організації клубу спортнивного покеру. У телеграмі він створив групу однодумців і клуб був безкоштовним. Через певний час мешканець Львівщини зрозумів, що це може приносити прибуток і зареєструвався як підприємець. Організатор клубу стверджує, що не знав про отримання дозволів та ліцензій для здійснення такої діяльності.

У свою чергу двоє дилерів, які проводили ігри, теж визнали свою провину, зазначивши, що не були працевлаштовані у клубі, але "отримували деякі кошти". З їх показів відомо, що покерний клуб працював у Червонограді. Усі троє обвинувачених обіцяли більше не проводити покерні ігри.

Суд визнав мешканців Львівщини (Василя Коротюка, Ростислава Захарківа та Сергія Різника) винними у незаконній діяльності з організації чи проведення азартних ігор.

Організатор покерного клубу має сплатити 527 тис. грн штрафу, а двоє дилерів – по 510 тис. грн штрафу. Їм також заборонили займатись організацією азартних ігор чи лотерей. Покерні фішки та столи, вилучені під час обшуків, конфіскують. Вирок ще можна оскаржити.

Нагадаємо, у травні 2024 року український уряд обмежив діяльність онлайн-казино в інтернеті: йдеться про ухвалення постанови, що передбачає протидію негативним наслідкам діяльності азартних ігор у мережі.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. У рішенні передбаченні обмеження реклами онлайн-казино, запровадження системи онлайн-моніторингу, блокування нелегальних сайтів та обмеження для військових.