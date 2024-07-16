Из-за незаконного покерного клуба жителей Львовщины оштрафовали на 1,5 млн грн

Во Львовской области разоблачили незаконный покер-клуб — организаторов оштрафовали на 1,5 млн гривен
Червоноградский городской суд Львовщины оштрафовал на 1,5 миллиона гривен трех жителей Львовщины, проводивших незаконные игры в покер. Речь идет об организаторе покерного клуба и двух дилерах.
Об этом говорится в приговоре, обнародованном в судебном реестре в июле 2024 года, пишет Zaxid.net.
Львовянин организовал подпольный покер-клуб
Правоохранители разоблачили львовянина, организовавшего работу незаконного покерного клуба, маскируя деятельность заведения под ОО по спортивному покеру. Он сообщал об играх в телеграмме, координировал работу персонала и получал прибыль от азартных игр.
Кроме организатора, стражи порядка разоблачили также двух дилеров, которые проводили азартные игры. Трем жителям Львовщины, Василию Коротюку, Ростиславу Захаркиву и Сергею Порезнику сообщили о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.
По данным издания, в суде организатор покерного клуба признал свою вину и рассказал, что вернулся из заработка за границей и снял помещение для организации клуба покера. В телеграмме он создал группу единомышленников и клуб был бесплатным. Через некоторое время житель Львовщины понял, что это может приносить прибыль и зарегистрировался как предприниматель. Организатор клуба утверждает, что не знал о получении разрешений и лицензий для такой деятельности.
В свою очередь два дилера, которые проводили игры, тоже признали свою вину, отметив, что не были трудоустроены в клубе, но "получали некоторые средства". Из их показов известно, что клуб покера работал в Червонограде. Все трое обвиняемых обещали больше не проводить игры в покер.
Суд признал жителей Львовщины (Василия Коротюка, Ростислава Захаркива и Сергея Потрошителя) виновными в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр.
Организатор покерного клуба должен оплатить 527 тыс. грн штрафа, а два дилера — по 510 тыс. грн штрафа. Им также запретили заниматься организацией азартных игр или лотерей. Покерные фишки и столы, изъятые при обыске, конфискуют. Приговор еще можно оспорить.
Напомним, в мае 2024 года украинское правительство ограничило деятельность онлайн-казино в интернете: речь идет о принятии постановления, предусматривающего противодействие негативным последствиям деятельности азартных игр в сети.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об ограничении азартных игр в интернете. В решении предусмотрено ограничение рекламы онлайн-казино, введение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов и ограничение для военных.
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