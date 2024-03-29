На Львівщині викрили організатора схеми для ухилянтів — що відомо

Правоохоронці проводять обшук. Фото: Поліція Харківщини

У Львівській області правоохоронці перекрили канал для незаконного переправлення чоловіків за кордон. Організатор вносив дані військовозобов'язаних до однієї з систем, що давало їм право на виїзд за межі України.

Про це повідомила поліція Харківщини у Facebook в п'ятницю, 29 березня.

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Організатором виявився 29-річний мешканець Львова. Він незаконно вносив дані військовозобов’язаних чоловіків до однієї з інформаційних систем, що давало їм право виїхати за межі України в умовах воєнного стану.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка, де виявили й вилучили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його причетність до організації незаконного переправлення осіб через кордон України.

Правоохоронці проводять обшук. Фото: Поліція Харківщини

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили зловмиснику про підозру щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Правоохоронці проводять обшук. Фото: Поліція Харківщини

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Скриншот допису Поліції Львівської області

Нагадаємо, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що допоможе українцям побороти страх перед мобілізацією.

Також ми писали, що правоохоронці викрили посадовицю однієї з центральних районних лікарень Харківської області на підробці документів для ухилянтів.