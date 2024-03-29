На Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов — что известно

Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины

Во Львовской области правоохранители перекрыли канал для незаконной переправки мужчин за границу. Организатор вносил данные военнообязанных в одну из систем, что давало им право на выезд за пределы Украины.

Об этом сообщила полиция Харьковщины в Facebook в пятницу, 29 марта.

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Организатором оказался 29-летний житель Львова. Он незаконно вносил данные военнообязанных мужчин в одну из информационных систем, что давало им право выехать за пределы Украины в условиях военного положения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, где обнаружили и изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к организации незаконной переправки лиц через границу Украины.

Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины

На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Скриншот поста Полиции Львовской области

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.

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