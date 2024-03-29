Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов — что известно arrow

На Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов — что известно

29 марта 2024 17:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине разоблачили организатора схемы для уклонистов — что известно
Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области правоохранители перекрыли канал для незаконной переправки мужчин за границу. Организатор вносил данные военнообязанных в одну из систем, что давало им право на выезд за пределы Украины.

Об этом сообщила полиция Харьковщины в Facebook в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

На Львовщине разоблачили схему для уклонистов

Организатором оказался 29-летний житель Львова. Он незаконно вносил данные военнообязанных мужчин в одну из информационных систем, что давало им право выехать за пределы Украины в условиях военного положения.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины, где обнаружили и изъяли компьютерную технику и другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к организации незаконной переправки лиц через границу Украины.

обыски у организатора схемы
Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины

На основании собранных доказательств следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу.

обыски у организатора схемы
Правоохранители проводят обыск. Фото: Полиция Харьковщины

Ему грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

схема для уклоняемых во Львовской области
Скриншот поста Полиции Львовской области

Напомним, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что поможет украинцам побороть страх перед мобилизацией.

Также мы писали, что правоохранители разоблачили должностную должность одной из центральных районных больниц Харьковской области на подделке документов для уклонистов.

граница
военный призыв
мобилизация
повестки
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ