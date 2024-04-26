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На Львівщині викрили посадовців, які змусили підлеглих будувати собі дачу

26 квітня 2024 09:42
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Львівщині викрили посадовців, які змусили підлеглих будувати собі дачу
Затримані фігуранти. Фото: Нацполіція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Львівщині правоохоронці викрили двох працівників шахти Державного підприємства "Львіввугілля". Вони, обіймаючи посади електрослюсарів, безпідставно отримували заробітну плату, при цьому на робочих місцях не перебували. Встановлено, що чоловіки будували дачу своєму керівництву. 

Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області. 

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Що відомо про інцидент 

У поліції встановили, що у липні 2023 року керівники шахти поставили своїм підлеглим-електрослюсарям нове завдання — ремонтувати дачні будинки, а також побудувати дачний будинок заступнику директора шахти.

Іншим посадовцям підприємства керівники наказали проводити табелювання та нараховувати слюсарям  заробітну платню так, ніби вони виконували свої обов’язки в шахті, працюючи в повну робочу зміну.

Доля фігурантів

Однак, правоохоронці викрили фігурантів. Проводиться досудове розслідування. 

Їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

Також ми писали, що НАБУ та САП викрили угруповання, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова. 

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правосуддя
Львів
в'язниця
поліція
Львівська область
шахта

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